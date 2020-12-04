На онлайн-брифинге пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева сообщила, что за прошедшее время 2020 года в республике зарегистрировали два случая малярии.

«Они были завозными из Занзибара, заболевшие оказались в вынужденных условиях. Из-за сильного ливня они не смогли вернуться в отель и ночевали в пустыне. Они рассказали, что в ту ночь было много комаров. Но если бы они соблюдали меры профилактики, то заражения можно было бы избежать», - отметила пресс-секретарь.

Также спикер сообщила, что малярия передается только кровососущими насекомыми и заболевшие не представляли опасности для окружающих. При этом было отмечено, что один из заболевших скончался в возрасте 44 лет.

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