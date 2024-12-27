Из Казани стартует ретропоезд: путешествие во времени и истории

Казань готовится стать отправной точкой для уникального туристического маршрута: ретропоезд, стилизованный под дух прошлого века, будет курсировать между столицей Татарстана и такими городами, как Йошкар-Ола и Свияжск.

Идея вдохновлена успехом туристического поезда «Чайковский экспресс», который осенью успешно прошёл обкатку в Удмуртии.

Проект также включает создание мультимодального маршрута. Гости смогут отправиться в Свияжск на электропоезде, посетить местные музеи, а завершить путешествие — возвращением в Казань на теплоходе. Эту концепцию разрабатывает компания «Содружество» совместно с АО «Флот РТ».

Успех ретропоезда уже очевиден: на 2025 год «Чайковский экспресс» собрал более 3,6 тысяч заявок. Туристы смогут прокатиться на старинном паровозе Л-3095, выпущенном в 1950-х годах, и насладиться атмосферой ушедшей эпохи в вагонах, сохранивших аутентичный дух времени.

Этот проект обещает стать не просто способом путешествия, а настоящим культурным событием, которое объединит историю, природу и уникальные впечатления, сообщает Татар-Информ.