В Набережных Челнах казанец Арам Амирханян оказался за решеткой после инцидента, который шокировал местное сообщество.

Суд принял решение о его содержании под стражей до 25 февраля 2025 года после того, как он выстрелил в ногу тренеру по боксу Владимиру Терентьеву в фитнес-клубе «Адреналин».

События развернулись в спортивном клубе, расположенном в 38 комплексе города. На записях с камер видеонаблюдения видно, как Амирханян, направляясь к выходу, внезапно достал пистолет и выстрелил в Терентьева, который находился у стойки администратора. В результате ранения тренер был немедленно доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи, а стрелка вскоре задержали правоохранительные органы.

В отношении Амирханяна было возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Во время допроса он признал свою вину и рассказал, что нашел пистолет с патронами еще в 2021 году и хранил его у себя.

Судья, принимая решение о мере пресечения, акцентировал внимание на серьезности преступления и потенциальной угрозе для общества, которую представляет поведение подозреваемого. Этот инцидент вызвал волну общественного обсуждения и вновь поднял вопрос о необходимости строгого контроля за оборотом оружия, сообщает KazanFirst.