Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

В Набережных Челнах казанец Арам Амирханян оказ...

Настёна Чернядьева

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах казанец Арам Амирханян оказался за решеткой после инцидента, который шокировал местное сообщество.

Суд принял решение о его содержании под стражей до 25 февраля 2025 года после того, как он выстрелил в ногу тренеру по боксу Владимиру Терентьеву в фитнес-клубе «Адреналин».

События развернулись в спортивном клубе, расположенном в 38 комплексе города. На записях с камер видеонаблюдения видно, как Амирханян, направляясь к выходу, внезапно достал пистолет и выстрелил в Терентьева, который находился у стойки администратора. В результате ранения тренер был немедленно доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи, а стрелка вскоре задержали правоохранительные органы.

В отношении Амирханяна было возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Во время допроса он признал свою вину и рассказал, что нашел пистолет с патронами еще в 2021 году и хранил его у себя.

Судья, принимая решение о мере пресечения, акцентировал внимание на серьезности преступления и потенциальной угрозе для общества, которую представляет поведение подозреваемого. Этот инцидент вызвал волну общественного обсуждения и вновь поднял вопрос о необходимости строгого контроля за оборотом оружия, сообщает KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

11 часов назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

сетка от тараканов на входе в трубу от вытяжки

Новости Казани

день назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Важное в РТ

3 дня назад

АО «Транснефть - Прикамье» завершило строительство базы флота в Республике Татарстан

груминг лошадей в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Новости Татарстана

день назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Новости Казани

10 часов назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Новости Казани

день назад

В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы
Новости Казани
2 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

31 минуту назад

Российский фондовый рынок в 2025 году: аналитики прогнозируют впечатляющий рост

Важное в РТ

11 часов назад

билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь

Новости Татарстана

46 минут назад

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Новости Казани

час назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую
В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть р...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

час назад

Из Казани стартует ретропоезд: путешествие во времени и истории

Новости Татарстана

час назад

С 1 января 2025 года в Татарстане регистрация собак станет обязательной

Новости Казани

2 часа назад

Глава минкульта РТ анонсировала открытие нового театра им. Камала
Новости России
5 дней назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок