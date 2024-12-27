В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Вечером 27 декабря в столице РТ посетителей и сотрудников крупного торгового центра «Мега» неожиданно попросили покинуть здание. Массовая эвакуация началась около 18:00, вызвав бурное обсуждение среди горожан и очевидцев.

По информации Telegram-канала KM Live, все люди были выведены на улицу, однако точных причин происшествия пока не сообщается.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают произошедшее. Некоторые считают, что эвакуация носила профилактический характер, другие предполагают, что тревога могла быть ложной.

Остаётся надеяться, что инцидент не связан с реальной угрозой, и ситуация была организована для проверки готовности сотрудников и систем безопасности. В любом случае, эвакуация напомнила всем о важности соблюдения правил безопасности в подобных обстоятельствах, сообщает InKazan.