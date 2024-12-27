С 1 января 2025 года в Татарстане регистрация собак станет обязательной

С 1 января 2025 года в Татарстане вступает в силу новое правило: владельцы всех собак, независимо от их породы, обязаны зарегистрировать своих питомцев. Это касается как щенков, так и взрослых собак, а также временных гостей региона.

Сроки и порядок регистрации

Для щенков регистрация должна быть проведена в течение трёх месяцев после рождения. Если собака куплена старше этого возраста, регистрация обязательна в течение 30 дней. Владельцы, находящиеся в Татарстане временно (до 30 дней), также должны зарегистрировать своих питомцев.

Процесс регистрации курирует управление ветеринарии при Кабмине РТ. Владельцам нужно самостоятельно приобрести чип (стоимость от 100 до 300 рублей в ветаптеках) и оплатить услугу регистрации в госветклиниках (около 100 рублей). После чипирования собака вносится в федеральную базу данных.

Какие данные вносятся в базу

Информация о питомце включает:

кличку; дату рождения; породу, окрас, пол; фамилию, имя, отчество владельца; условия содержания.

Для регистрации потребуется предоставить ИНН, паспорт и СНИЛС владельца.

Штрафы за нарушение

Пока наказаний за отсутствие регистрации нет, но управление ветеринарии уже разрабатывает законопроект. Предполагается, что за отказ от регистрации будут выносить предупреждения или штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможно возбуждение административных дел.

Новое правило направлено на обеспечение контроля за содержанием животных, предотвращение безнадзорности и повышение ответственности владельцев, сообщает БИЗНЕС Online.