Новости России
· 16+ · Служба новостей

Виртуальный помощник билайна сэкономил клиентам более 143 лет, принимая звонки спамеров

Более 27,2 млн мошенников заблокировала антифро...

Фото: freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5xYnnnc

Более 27,2 млн мошенников заблокировала антифрод-система билайна с начала года. За этот же период от влияния телефонных аферистов удалось спасти более 45 млн человек.

За отчетный период виртуальный помощник билайна обработал почти 366 млн звонков, что позволило сэкономить нашим клиентам свыше 74 млн минут (143 года). Благодаря этому наши пользователи могут тратить больше времени на важные дела, а не отвечать на нежелательные вызовы.

Среди регионов наибольшую активность проявляли мошенники в центре России — там удалось спасти от их влияния более 10,3 млн человек. В Москве было спасено более 10,1 млн потенциальных жертв, на юге России — 10 млн, на западе страны — более 7,7 млн, а на востоке — более 6,9 млн клиентов. Анализ данных показывает, что в 42% случаев жертвой мошенника становится женщины, средний возраст которых составляет 46 лет, тогда как 58% — мужчины в возрасте 44 лет.

Одним из самых сложных инцидентов стала атака, произошедшая 5 августа, когда мошеннические вызовы продолжались почти целый день. За это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз, но все их попытки оказались безуспешными, а клиент даже не узнал, что ему звонили злоумышленники.

Несмотря на значительные успехи в области борьбы с телефонными мошенниками, проблема остается актуальной. Сегодня злоумышленники все чаще переходят в мессенджеры, где совершается более 80% всех атак. Это требует новых подходов и технологий для обеспечения безопасности наших клиентов. Мы продолжаем совершенствовать свои системы безопасности и внедрять инновационные решения для защиты наших клиентов, но по-прежнему считаем, что в одиночку эту проблему не решить, поэтому призываем рынок объединять усилия в борьбе с мошенничеством.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Новости России

день назад

В городе Менделеевске открылся офис ВТБ

как убрать плесень в холодильнике в домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

3 дня назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок

замена ноутбуков замена петель в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Лонгриды

18 часов назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Татарстана

19 часов назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей
Новости Казани
3 часа назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

19 минут назад

В Челнах поймали вора телефонов из Нижнего Новгорода

Интересное в Казани

22 часа назад

“Одна лишняя вечеринка может обернуться запоем”: психиатр из Казани показала грань, где Новый год становится проблемой

Новости Казани

44 минуты назад

Аэропорт Казани снял все ограничения на работу

Новости Казани

час назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Казани

4 часа назад

Историческое здание больницы в Казани получит статус ОКН

Новости Казани

18 часов назад

Вечером Казань сковали 9-балльные пробки

Новости Казани

18 часов назад

На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера
Причина трети всех смертей в мире: врач из Каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Причина трети всех смертей в мире: врач из Казани объяснил, как избежать серьезной опасности