На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, кому в первую очередь поставят прививку от коронавируса «Спутник V».
«Мы планируем, что нам поступит 1000 доз, в первую очередь будет вакцинироваться группы риска – медработники, которые работают с "коронавирусными" пациентами, вакцинация будет проводиться по месту работы. Препараты будут доставлять спецтранспортом, будет задействовано около 40 медучреждений», - отметил Владимир Жаворонков.
Также спикер отметил, что электронная очередь, которую ввели в Москве, не нужна. Минздрав знает всех медработников, которые находятся в группе риска. Очередь будут вводить, когда начнется массовая вакцинация. При этом вакцинация даже для врачей носит добровольный характер.
Ранее, появилась информация о том, что вакцина «Спутник V» поступит в Татарстан на следующей неделе.
К другим новостям:
- За сутки в Татарстане зарегистрировали 86 новых случаев заражения коронавирусом.
комментарии
Поэтому эта прививка - такой же распил денег как и прививка от гриппа. Каждый год на прививки от гриппа благополучно распиливаются миллиарды, а грипп не обращает на них ни малейшего внимания. Тут же сочиняются предлоги по которым в данный момент прививка не подействовала,но вот в следующий раз уж точно подействует... На будущий год история повторяется, и так уже много лет.
Между тем, если бы она действительно действовала - то грипп бы просто исчез как исчезла под действием прививок Дженнера оспа, или во всяком случае были бы только отдельные случаи как с полиомиелитом.