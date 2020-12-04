На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, кому в первую очередь поставят прививку от коронавируса «Спутник V».

«Мы планируем, что нам поступит 1000 доз, в первую очередь будет вакцинироваться группы риска – медработники, которые работают с "коронавирусными" пациентами, вакцинация будет проводиться по месту работы. Препараты будут доставлять спецтранспортом, будет задействовано около 40 медучреждений», - отметил Владимир Жаворонков.

Также спикер отметил, что электронная очередь, которую ввели в Москве, не нужна. Минздрав знает всех медработников, которые находятся в группе риска. Очередь будут вводить, когда начнется массовая вакцинация. При этом вакцинация даже для врачей носит добровольный характер.

Ранее, появилась информация о том, что вакцина «Спутник V» поступит в Татарстан на следующей неделе.

К другим новостям:

- За сутки в Татарстане зарегистрировали 86 новых случаев заражения коронавирусом.