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Глава минкульта РТ анонсировала открытие нового театра им. Камала

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова анонси...

Пресс-служба РТ

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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова анонсировала долгожданное открытие нового здания Татарского драматического театра имени Галиасгара Камала. Первые мероприятия на новой сцене запланированы уже на первый квартал 2025 года, а к лету театр заработает в полноценном режиме.

По словам министра, переезд в новое пространство станет важным этапом для театрального коллектива. Здание, оснащённое по последнему слову техники, открывает огромные возможности для реализации самых амбициозных идей в драматургии. «Это одна из самых современных театральных площадок в мире, и её освоение станет вызовом для наших артистов и режиссёров», — отметила Аюпова.

Кроме того, новый театр станет не просто культурным центром, но и площадкой для научно-образовательных инициатив, креативных индустрий, а также межрегиональных и международных событий. Министр уверена, что обновлённое пространство привлечёт широкий круг зрителей и станет настоящим "окном" в татарскую культуру.

Что касается старого здания театра, его судьба пока остаётся открытой. Решение о дальнейшей эксплуатации будет приниматься с учётом интересов и потребностей всех заинтересованных сторон.

Новое здание театра Камала обещает стать символом культурного обновления Татарстана и важным шагом в развитии творческой среды региона, сообщает Татар-Информ.

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