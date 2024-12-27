Глава минкульта РТ анонсировала открытие нового театра им. Камала

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова анонсировала долгожданное открытие нового здания Татарского драматического театра имени Галиасгара Камала. Первые мероприятия на новой сцене запланированы уже на первый квартал 2025 года, а к лету театр заработает в полноценном режиме.

По словам министра, переезд в новое пространство станет важным этапом для театрального коллектива. Здание, оснащённое по последнему слову техники, открывает огромные возможности для реализации самых амбициозных идей в драматургии. «Это одна из самых современных театральных площадок в мире, и её освоение станет вызовом для наших артистов и режиссёров», — отметила Аюпова.

Кроме того, новый театр станет не просто культурным центром, но и площадкой для научно-образовательных инициатив, креативных индустрий, а также межрегиональных и международных событий. Министр уверена, что обновлённое пространство привлечёт широкий круг зрителей и станет настоящим "окном" в татарскую культуру.

Что касается старого здания театра, его судьба пока остаётся открытой. Решение о дальнейшей эксплуатации будет приниматься с учётом интересов и потребностей всех заинтересованных сторон.

Новое здание театра Камала обещает стать символом культурного обновления Татарстана и важным шагом в развитии творческой среды региона, сообщает Татар-Информ.