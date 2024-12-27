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В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Утро 27 декабря выдалось неспокойным для жителе...

Екатерина Кузьминых

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Утро 27 декабря выдалось неспокойным для жителей жилого комплекса «Арт Сити» в Советском районе Казани.

Во дворе дома зазвучали сирены системы оповещения, а жителей попросили эвакуироваться, пишет Telegram-канал «Жесть Казани».

По словам очевидцев, тревожный сигнал заставил многих задуматься, что же случилось. «Может быть, это просто проверка систем оповещения?» — предположил автор канала.

Позже в общем чате жители сообщили, что утром им пришло уведомление через приложение МЧС. По данным ведомства, в 6 утра поступила информация об угрозе атаки беспилотников, но к 7:25 было объявлено, что опасность миновала. Предполагается, что именно эти события стали поводом для проведения учебной эвакуации.

Несмотря на неожиданность ситуации, жители проявили спокойствие, а сирены напомнили о важности быть готовыми к любым чрезвычайным происшествиям, сообщает InKazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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