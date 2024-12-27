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Российский фондовый рынок в 2025 году: аналитики прогнозируют впечатляющий рост

Аналитики уверены, что российский фондовый рыно...

Даниил Мурзов

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Аналитики уверены, что российский фондовый рынок в 2025 году может продемонстрировать стремительный подъем.

По оценкам инвестиционной компании «Цифра брокер», индекс Мосбиржи способен достичь рекордной отметки в 5000 пунктов, что означает рост более чем на 80% от текущих значений.

Ключевыми драйверами такого взлета эксперты называют улучшение международной обстановки и увеличение стоимости акций ведущих компаний, входящих в состав индекса. Специалисты предполагают, что заявления лидеров России, Китая и будущего президента США могут стать триггером для положительных изменений в геополитической ситуации.

На фоне таких событий ожидается значительное укрепление котировок акций, что создаёт оптимистичный настрой среди инвесторов. Если прогнозы оправдаются, 2025 год может стать переломным для российского рынка, открывая новые перспективы для капиталовложений и экономического роста, сообщает Lenta.ru.

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