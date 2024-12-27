В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Сегодня утром пассажиры международного аэропорта Казани столкнулись с задержками авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт были перенесены из-за временных ограничений.

Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань Казани временно прекратила приём и отправку рейсов. Причины введённых ограничений пока не раскрываются, но, по словам представителей ведомства, это мера носит временный характер.

Пассажиры у стойки регистрации выражали недоумение и надеялись на скорейшее возобновление работы аэропорта. Напоминаем, что такие ситуации требуют от путешественников терпения и готовности оперативно реагировать на изменения в расписании.

Будьте внимательны и проверяйте статус рейсов заранее, чтобы избежать лишних неудобств, сообщает РИА Новости.