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В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Сегодня утром пассажиры международного аэропорт...

Международный аэропорт "Казань"

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Сегодня утром пассажиры международного аэропорта Казани столкнулись с задержками авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт были перенесены из-за временных ограничений.

Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань Казани временно прекратила приём и отправку рейсов. Причины введённых ограничений пока не раскрываются, но, по словам представителей ведомства, это мера носит временный характер.

Пассажиры у стойки регистрации выражали недоумение и надеялись на скорейшее возобновление работы аэропорта. Напоминаем, что такие ситуации требуют от путешественников терпения и готовности оперативно реагировать на изменения в расписании.

Будьте внимательны и проверяйте статус рейсов заранее, чтобы избежать лишних неудобств, сообщает РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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