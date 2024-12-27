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Как изменились цены на продукты в Татарстане за прошлую неделю

С 16 по 23 декабря цены на продукты в Татарстан...

Дарья Порсева

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С 16 по 23 декабря цены на продукты в Татарстане снова изменились, и большинство из них показали рост. Татарстанстат сообщил, что подорожание затронуло практически все виды мяса: говядину, свинину, курицу, баранину, а также сосиски.

Сливочное и подсолнечное масла также подорожали, но есть и хорошие новости — стоимость маргарина слегка снизилась, потеряв 21 копейку.

Молочная продукция, включая молоко, сметану, творог и детские смеси, также стала дороже. Однако цены на чёрный чай, поваренную соль, гречку и рис, наоборот, показали снижение. Хлеб остаётся единственным продуктом, цена на который осталась без изменений.

Жители республики продолжают внимательно следить за колебаниями цен, особенно на фоне роста стоимости базовых продуктов. Такие изменения оказывают заметное влияние на семейный бюджет, заставляя искать более доступные альтернативы, сообщает KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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