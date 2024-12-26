Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Жителей Татарстана ждёт ощутимое повышение тарифов на коммунальные услуги в 2025 году, и председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев объяснил, что стоит за этим ростом.

Главной причиной стало повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), к которому привязаны зарплаты работников ЖКХ. Увеличение МРОТ неизбежно ведёт к росту затрат коммунальных предприятий, что отражается на конечных тарифах.

Кроме того, значительное подорожание газа, ключевого ресурса для теплоснабжения, также влияет на стоимость тепла и горячей воды для жителей.

Ещё одним фактором является федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. По плану, ежегодно в стране будет обновляться 3% сетей, однако в Татарстане пока удаётся заменить лишь около 2%. Тем не менее, затраты на эти работы существенно сказываются на тарифах.

Дополняет картину изменения в налоговом законодательстве. Введение НДС для предприятий на упрощённой системе налогообложения увеличило налоговую нагрузку, что тоже повлияло на рост расходов ресурсоснабжающих организаций.

Таким образом, рост коммунальных тарифов объясняется комплексом факторов, включая увеличение зарплат, цены на газ, модернизацию инфраструктуры и изменения в налоговой системе, сообщает ТНВ.