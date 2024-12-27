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Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Работа над первым этапом кольцевой железной дор...

skyscrapercity.com

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Работа над первым этапом кольцевой железной дороги Казани приближается к завершению.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов сообщил, что завершён один из ключевых разделов проекта, касающийся транспортной безопасности.

Черемнов подчеркнул, что именно этот аспект играет решающую роль для успешного старта и дальнейшей реализации масштабного проекта. Подрядчик, выбранный для работы над проектом, активно устраняет недочёты, чтобы гарантировать высокий уровень надёжности и соответствие современным стандартам.

По словам Черемнова, проектирование скоро будет завершено, и следующим шагом станет разработка схем для поэтапного запуска кольцевой железной дороги. В то же время он напомнил о федеральном решении начать строительство высокоскоростной магистрали с направления Москва — Санкт-Петербург, отметив, что такие проекты в Татарстане могут стать следующим шагом.

Кольцевая железная дорога обещает стать значимым вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Казани, обеспечив удобное сообщение как для горожан, так и для гостей столицы, сообщает Татар-Информ.

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