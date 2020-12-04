В конце ноября в полицию Казани обратилась девушка с заявлением о хищении 380 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Девушка рассказала, что познакомилась в соцсетях с жителем Китая, который ей предложил заработать на криптовалюте. Она согласилась и скачала на телефон несколько приложений, в одном она покупала криптовалюту, в другом продавала. За месяц она перевела на счета сайта около 380 тысяч рублей, один раз она даже смогла вывести 30 тысяч рублей.

В октябре потерпевшая снова захотела обналичить деньги, но не смогла этого сделать, так как ей нужно было оплатить налог. Когда она провела несколько операций, ее заблокировали за подозрительные переводы.

После этого она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.