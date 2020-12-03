На маршруты в столице Татарстана начали ходить трамваи и троллейбусы, украшенные к Новому году. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Казани».

«На маршрут вышел новогодний троллейбус №5, украшенный светодиодной сеткой. За рулем сидит Дед Мороз. Всего было украшено 33 троллейбуса и 17 трамваев», - говорится в сообщении.

В преддверии праздника среди сотрудников МУП «Метроэлектротранс» объявили конкурс на лучшее оформление подвижного состава.

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