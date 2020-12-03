Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил специалистам рассмотреть возможность работы заведений общепита в новогоднюю ночь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

«Вопрос от рестораторов поступил, президент поручил штабу и Роспотребнадзора рассмотреть возможности продления работы заведений. Ответ должен поступить в ближайшее время», - отметила Галимова.

Ранее, в Татарстане ограничили время работы общепита до 23:00, после этого вышло обновление в постановлении, где говорилось об ослаблении для некоторых заведений. Позже всем заведениям разрешили работать до 24:00.

Читайте также:

- В Татарстане за сутки зарегистрировано 87 случаев заражения коронавирусом.