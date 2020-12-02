Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в части мест, где нужно носить маски в условиях коронавируса. Теперь рекомендуется надевать маску на улице.

Как пишут «Известия», маску нужно носить внутри и вне помещений при невозможности соблюдения безопасного расстояния. Если у людей нет возможности придерживаться безопасного расстояния, то они должны быть в маске, даже если помещение хорошо вентилируется.

Кстати, детям до 5 лет носить маски не нужно, а если ребенку от 6 до 11 лет, решение нужно принимать с учетом ситуации.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом. Последний раз такие цифры были в 24 мая.