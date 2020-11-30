ТНТ4 вновь стал лучшим среди российских телеканалов на Promax Asia Awards 2020

Телеканал ТНТ4 триумфально выступил на престижной международной маркетинговой премии Promax Asia Awards 2020, которая состоялась 27 ноября в Сингапуре. Это одно из ключевых событий в медиаиндустрии, где определяются новые тренды и демонстрируются самые креативные идеи в области развлекательного маркетинга. Завоевав 6 золотых и 4 серебряных награды, ТНТ4 стал рекордсменом не только среди российских каналов, но и среди зарубежных. По количеству наград к ТНТ4 приблизились только HBO и Disney.

Промо-команда телеканала в очередной раз подтвердила статус лучшей в мире —в этом году ТНТ4 уже покорил Европу, став номинантом в категории «Команда года», теперь ярко выступила и в Азии. Церемония Promax Asia Awards 2020 добавила в копилку канала еще 10 наград, причём в самых весомых и ценных номинациях, таких как «Лучшее промо фильма», «Лучший монтаж», «Лучший саунд-дизайн» и т.д. Жюри особенно отметило «великолепное исполнение» ролика «Сплошное кино»».

Все награды ТНТ4 на Promax Asia Awards 2020:

ЛУЧШЕЕ ПРОМО, СДЕЛАННОЕ КОМАНДОЙ КАНАЛА «Сплошное кино» — ЗОЛОТО;

ЛУЧШЕЕ ПРОМО, СДЕЛАННОЕ КОМАНДОЙ КАНАЛА «Всё, кроме Титаника» — СЕРЕБРО;

ЛУЧШЕЕ ПРОМО ФИЛЬМА «Сплошное кино» — ЗОЛОТО;

ЛУЧШЕЕ ПРОМО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ/CЕРИАЛА «Офис» — СЕРЕБРО;

ЛУЧШЕЕ ПРОМО СПЕЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ «Сплошное кино» — ЗОЛОТО;

ЛУЧШЕЕ ПРОМО СПЕЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ «Всё, кроме Титаника» — СЕРЕБРО;

ВСЁ ИЗ НИЧЕГО «Сплошное кино» — ЗОЛОТО;

ЛУЧШИЙ САУНД-ДИЗАЙН «Сплошное кино» — ЗОЛОТО;

ЛУЧШИЙ САУНД-ДИЗАЙН «Всё, кроме Титаника» — СЕРЕБРО;

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ «Сплошное кино» — ЗОЛОТО.

Международная организация PromaxBDA состоит из более чем 65 стран и каждый год проводит премии в Азии, Африке, Австралии, Новой Зеландии, Европе, Южной Америке, США и Великобритании, на которых награждают лидеров медиа-индустрии.

Начиная с 2016 года, промо ТНТ4 получило уже более 50 международных наград в разных странах мира. В 2019 году телеканал выиграл гран-при за лучшее промо на старейшей рекламной премии Clio Entertainment Awards (впервые для России) и голливудскую премию в области маркетинга фильмов Golden Trailer Awards.

Часть видео-роликов, одержавших победу:

СПЛОШНОЕ КИНО

ВСЁ КРОМЕ ТИТАНИКА

ОФИС