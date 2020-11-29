«Куча полиции» и трое пострадавших: на улице Чистопольская в Казани снова произошло серьезное ДТП

Крупное ДТП произошло сегодня около 3-х ночи на улице Чистопольская в Казани. Легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулся с иномаркой. Фото с места событий появилось в социальных сетях.

"Серьёзное дтп сегодня в 3 ночи произошло на Чистопольской с участием приоры, приехала куча полиции, говорят, есть жертвы...", - подписал автор.

В МВД корреспонденту ProKazan.ru подтвердили случай аварии. Также сообщили, что пострадали три человека, погибших нет. Подробности и причины столкновения на данный момент неизвестны.

В комментариях жители также отметили, что аварии на Чистопольской стали происходить слишком часто.

"Чистопольская нехорошая улица какая-то," - отмечают они.

"Предлагаю ликвидировать место концентрации дтп. Чистопольскую отменить!" - заявляют казанцы.

Напомним, что ранее в Казани водитель "Тойоты" протаранила школьный автобус, пострадал ребенок