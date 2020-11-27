В России планируют ввести электронные паспорта

МВД России планирует электронный паспорт в пилотном проекте в Москве до 1 декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую карту.

Как пишут «Известия», на карточке будет содержаться информация с данными, которые есть в бумажном паспорте. При этом основные сведения о человеке будет размещаться на пластиковой карте.

Также сообщается, что основные данные можно будет считывать с помощью мобильного приложения. Подготовка к запуску электронного паспорта в Москве пройдет до 1 января 2021 года.