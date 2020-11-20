В России могут произойти перебои с поставкой крепкого алкоголя

Производители крепкого алкоголя предупредили правительство о том, что в ближайшее время есть риск столкнуться с нехваткой стеклянной тары из-за этого могут быть проблемы с поставками водки в магазины.

Как пишут «Известия», проблемы могут возникнуть, если правительство решит перенести ответственность за переработку тары на ее изготовителей.

При этом Союза производителей алкоголя против перекладывания ответственности за утилизацию тары на ее производителей. Новые обязательства стекольных заводов серьезно скажутся на их работе, уверены в союзе. Производители крепкого алкоголя столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок, считают в СПАП. Из-за этого изготовители крепких напитков, возможно, будут поставлять продукцию в торговые сети с перебоями.