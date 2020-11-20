Минздрав Татарстана запустил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане стартовала раздача бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся дома.

«Эту неделю мы работаем в процессе отладки механизмов. Волонтеры бодро отреагировали на просьбу помочь в раздаче лекарств. На данный момент препараты выданы 455 пациентам в Татарстане и 103 в Казани», - отметил Владимир Жаворонков.

Ранее сообщалось, что пациентам выдают набор из 12 препаратов, а также рассказали механизм получения препаратов.

До этого власти Татарстана рекомендовали аптекам республики не продавать много лекарств в одни руки.