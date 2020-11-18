Суд назначил наказание женщине, которая зарезала одного сына и пыталась убить второго

Суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на убийство и убийстве 7-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что 1 марта 2020 года осужденная, находясь у себя в квартире по улице Чистопольская, несколько раз ударила 7-летнего сына, в том числе по спине. После этого второго сына-близнеца ударила ножом не менее 9 раз в грудь и область поясницы. Мальчик от полученных ранений скончался на месте.

«У женщины были выявлены признаки параноидной шизофрении. Так как психическое расстройство связано с возможностью причинения существенного вреда здоровью либо с опасностью для себя и других, то ей рекомендуется принудительное лечение», - сообщает ведомство.

Таким образом, суд направил женщину на принудительное лечение в медицинский стационар с интенсивным наблюдением. Мера пресечения в виде заключения оставлена без изменения до вступления судебного решения в законную силу.