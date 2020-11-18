Полицейские в Татарстане задержали водителя, который перевозил 1000 литров спирта

На трассе Татарстана задержали водителя, который без документов перевозил 1000 литров спирта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«35-летний водитель машины «Фиат Дукато» рассказал, что перевезти две полиэтиленовые емкости объемом 1000 литров с жидкостью, которая имеет запах спирта, попросил житель села Никольское Лаишевского района. При этом заказчик не смог пояснить, что купил на трассе у неизвестного водителя», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что документов на груз не было, жидкость и транспорт для ее перевозки были изъяты. Назначена физико-химическая экспертиза.