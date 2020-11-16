Ребенку-инвалиду из Казани не выдали положенное жилье

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту непредоставления жилья 15-летнему ребенку-инвалиду. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, в 2019 году 15-летнему жителю Казани по состоянию здоровья было положено жилое помещение вне очереди по договору социального найма. Его поставили на учет, но до сих пор помещение не выдано. Ранее подростка вовсе отказывались ставить на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий», - говорится в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.