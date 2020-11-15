В Татарстане похолодает до -23: прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни

Гидрометцентр Татарстана сообщает о приближающемся похолодании. Завтра и послезавтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура упадет до - 23 градусов. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -11..-16˚, при прояснениях опустится до -18..23˚. Верхняя граница представлена диапазоном -6..-11˚.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильном тумане. В отдельных районах видимость ухудшится так, что не будут просматриваться предметы далее 500 метров. Также обещают сильную гололедицу.

Напомним, что, начиная с конца этой недели, синоптики обещали аномальное похолодание.