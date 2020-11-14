Указатель «Перевал Дятлова. 1437 км» появился в центре Казани

В честь памяти главной загадки СССР в парке установили новый арт-объект. Это табличка с указанием расстояния до Перевала Дятлова в Уральских горах. Там при загадочных обстоятельствах в 1959 году погибли советские туристы. Тайну трагедии до сих пор не разгадали. Правду уже несколько десятилетий пытаются узнать следователи, журналисты и режиссеры со всего мира.

Под табличкой расположен qr-код, отсканировав который, можно подробнее узнать про одну из самых больших и любопытных загадок прошлого столетия. Там можно узнать, как участники готовились к походу, сколько километров преодолели, в какой момент отклонились от маршрута и другие детали.

Добавим, что на следующей неделе на ТНТ стартует новый сериал "Перевал Дятлова" по мотивам этой истории. Картина расскажет об основных версиях следствия. Как сообщили в пресс-службе телеканала, у создателей сериала был доступ к закрытым материалам доследования, а также к открытым данным и дневникам дятловцев.

Каждая сюжетная линия будет длиться четыре серии. Первую серию покажут в понедельник, 16 ноября, в 22:00.