За минувшие сутки жители Казани перевели мошенникам более 1 млн рублей

В полицию Казани обратилось четверо местных жителей с заявлением о хищении крупных сумм. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, 57-летний мужчина перевел мошеннику 500 тысяч рублей, поверив, что он работник банковской службы безопасности. По этой же схеме 19-летний студент перевел на указанный счет 271 тысячу рублей, которые прислали ему родители на проживание и учебу.

30-летняя женщина лишилась 140 тысяч рублей, под предлогом оформления кредита неизвестными лицами.

83-летняя пенсионерка, чтобы помочь внуку, который, по словам злоумышленников, якобы попал в ДТП, перевела 300 тысяч рублей.

По каждому факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, звонки поступали из Москвы и Московской области.