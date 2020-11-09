Самый дорогой особняк в Казани выставили на продажу

На сайте «Авито-Недвижимость» выставили на продажу самый дорогой особняк в Казани. Его стоимость – 150 млн рублей.

«Продается изысканный особняк, располагающийся рядом с центром, в одном из респектабельных мест Казани, в шаговой доступности от р. Волга. Эти места издавна пользуются особым спросом у успешных людей нашего города за плюсы месторасположения и развитой инфраструктуры, сочетающейся с тишиной и комфортом. Несмотря на свое расположение, коттедж скрыт от городского шума и суеты», - написано в объявлении.

Также автор объявления отметил, что разбирающиеся люди оценят высокий уровень строительства дома и масштаб вложений.