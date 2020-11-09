Мужчина из Казани напал на продавщицу магазина и похитил деньги

В Казани полицейские задержали местного жителя, который напал на продавщицу магазина и похитил деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В 5 утра мужчина зашел в круглосуточный магазин на улице Петербургская, взял стеклянную бутылку и несколько раз ударил по голове 48-летней продавщице. После этого он забрал из кассы 6 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Потерпевшая вызвала полицию и скорую помощь», - говорится в сообщении.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого в нападении примерно через час на улице Островского. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Деньги он не успел потратить, свою вину признал.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.