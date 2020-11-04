В 2021 году некоторые группы россиян получат право досрочного выхода на пенсию

В 2021 году смогут досрочно выйти на пенсии работники особо тяжелых и опасных рабочих мест, а также дополнительно некоторые предпенсионеры (которые не могут трудоустроиться после увольнения, имея большой стаж) и многодетные матери (срок выхода на пенсию у них зависит от количества детей). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса.

Как стало известно, к подобным категориям людей в 2021 году относятся работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Также досрочно пенсию назначат педагогам, медикам, артистам и тем, кто имеет право уйти на пенсию по состоянию здоровья или социальным мотивам, например, инвалидам или людям, работающим на Крайнем Севере.

Напомним, что возраст выхода на пенсию у женщин составляет 60 лет, у мужчин 65.