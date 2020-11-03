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Война цивилизаций или общий дом: как мусульманам жить дружно со всеми в Татарстане

03.11.2020, 12:47 34 0
Рамиль Акберов

В связи с последними событиями в республике снова разгорелась вечная дискуссия о том, как дружно в одном регионе жить представителям разных религий и взглядов на жизнь. Журналист ProKazan Рамиль Акберов порассуждал о том, где проходит линия "идеологического противостояния" рьяно верующих с обывателями и что делать, чтобы это противостояние не переросло в войну культур и цивилизаций.

«Аллаху акбар!» - кажется, этот незамысловатый возглас стал девизом прошедших недель. Началось все с многострадального журнала «Шарли Эбдо»: мужчина во Франции возмутился демонстрированием учителем на уроке карикатур этого издания на пророка Мухаммеда и отрезал несчастному педагогу голову. Президент французов Макрон ожидаемо отреагировал словами о необходимости защиты свободы слова – но некоторые мусульмане усмотрели в этом защиту хулителей пророка. И понеслось: несколько вооруженных нападений фанатиков, одной жертве отрезали голову. К сожалению, «крестовый поход против неверных» на этом не закончился: в конце недели 16-летний подросток в Татарстане под религиозные возгласы напал на полицейский участок, ранил правоохранителя и сам погиб при задержании. Вот такие невеселые новости в и так драматичные времена.

А как на все это отреагировали татарстанцы? По-разному: большинство людей осудили убийства, а вот мнения о границах свободы слова разделились. Ярче всех высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин: священнослужитель назвал хулителей пророка «жалкими моральными уродцами» и обвинил французские власти чуть ли не в убийстве Кеннеди. Примерно в таком же духе высказался и Рамзан Кадыров: кампания у Самигуллина что надо. Цитировать взаимные проклятия можно бесконечно, но только смеха ради. Абстрагируясь от криков и проклятий с обеих сторон, попытаемся ответить на вечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Тем более, от решения этих вопросов зависит существование нашего любимого Татарстана – региона, где минареты соседствуют с крестами.

Источник: t.me/bazabazon
Источник: t.me/bazabazon
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Вопрос «конфликта цивилизаций» порой так и хочется решить радикально: запретить ислам как «экстремистскую идеологию» либо наоборот посоветовать и рта не раскрывать о религии пророка Мухаммеда. Только простые пути решения, как правило, ошибочны: реализация первого варианта может довести до взаимной резни, а второе решение заставит всех тихо друг друга ненавидеть. Воплощение фантазий радикалов с обеих сторон приведет к войне всех против всех – пораженному коронавирусом миру только этого и не хватило. Так что попытаемся рассмотреть аргументы «оппонентов» и найти в них здравое зерно, пространство для компромисса.

Начнем с верующих. Вера в Бога, нормы Корана являются для мусульман большим, чем политическими и нравственными взглядами – религия является для верующих большим, чем вопрос жизни и смерти. Так сложилось – а оценивать хорошо это или плохо я не берусь. Что же видит верующий мусульманин? Над самим дорогим, что у него есть, общество позволяет себе потешаться, что приводит поборника ислама в звериную ярость. Представьте, что кто-то опубликовал в открытом доступе карикатуру на вашу мать – вот что, как мне представляется, ощущает мусульманин при виде очередной шутки на религиозную тему. В современном мире принято смеяться над всем? Ну, эти европейцы давно отошли от заветов Христа и вообще "манкурты". В общем, если тронете религию – кузькину мать мы вам обеспечим. Вы следуете этим не самым сложным правила – а мы не суем нос в ваши дела. Ваш покорный слуга уверен, что примерно такие мысли сидят в головах верующих – хорошие они или плохие, другой вопрос.

Теперь выслушаем сторону, аргументы которой, наверно, будут понятнее моему читателю. «Ребят, со своим уставом в чужой монастырь не лезут» - вот главная мысль коренного европейца (к которым относятся и россияне) о происходящих событиях. Молитесь, кому хотите – но не вам диктовать, о чем нам говорить и шутить. Не нравятся наши шутки? Так не читайте издания с карикатурой на ваши святыни. Если совсем нет сил терпеть – идите в суд. Право критиковать кого-то (в рамках приличного) – достижение современности и отказываться от него никто не намерен. Да и в Бога во всех его проявлениях верят далеко не все: в таком случае, чем поклонение Всевышнему отличается от почитания какого-нибудь летающего макаронного монстра? Ведь существование обоих субъектов не доказано. Наконец, аргумент на грани фола: не все мусульмане террористы, но большинство террористов – мусульмане.

Вот примерно такие мнения у сторон. Хоть и по отдельности каждый аргумент сторон – это скорее про восприятие, но в совокупности выходит какая-то битва цивилизаций. Которая только поджигается неумелыми высказываниями различных персонажей.

Вот, к примеру, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Довольно молодой, но уже достигший успеха человек. Наверно, искренне верящий в Аллаха. Но зачем в такой сложной ситуации изливаться проклятиями, а не призывать соратников по религии к сдержанности? Или легче всего «включить Кадырова» и требовать извинений от всех и вся? Такое поведение относительно простительно для обывателя, но когда радикальные обороты начинает использовать, на секундочку, главный муфтий Татарстана, то в (конечно, ложный) образ мусульман как террористов верится чуть больше. Хочется думать, что подобной кадыровщины в публичном пространстве будет меньше.

Такой радикализм делает хуже всем: если некоторым верующим начинает «срывать башню» (ну если сам муфтий так думает!), то остальные окончательно сходятся на мысли о том, что «поскреби мусульманина – найдешь террориста» (это не так, разумеется). Подобная несдержанность может заставить поверить некоторых мусульман в то, что кругом враги, вывезти их на скользкую дорожку радикализма и вообще делает сторонников ислама изгоями. Это на руку желающим представить ислам «новым мировым злом»: не думаю, что такая карикатурная роль приведет религию пророка Мухаммеда к чему-то иному, кроме гибели.

Источник: dumrt.ru
Источник: dumrt.ru
Муфтий РТ Камиль Самигуллин отреагировал на последние события агрессивно

Решения дилеммы о том, как в современном обществе совместить свободу и религиозные чувства нет: если его не смогли найти на передовом Западе, то ваш покорный слуга тем более бессилен. Но для того, чтобы дожить до тех чудесных времен, когда решение будет найдено, может стоит отказаться от радикальных фраз и суждений? Мы такие, какие есть, нас не поменять – так может, хотя бы не будем впадать в крайности?  А там договоримся когда-нибудь.

Под конец написания статьи пришла ужасная весть о теракте в Вене. Воистину, сосуществование ислама и современного общество теперь вопрос жизни и смерти для всех нас и Татарстана в частности. 

 

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Вирусолог спрогнозировал, когда ожидать нового пика заболеваемости коронаврусом
10:52, 11.10.2020
Риэлтор рассказал, как сэкономить на ипотеке почти миллион
10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
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