Ситуация сложная: в Казани все больше кондукторов и водителей уходят на больничные

В Казани остается напряженной ситуация с кондукторами и водителями общественного транспорта. Более 20% на больничном. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темпляков.

«Перевозчики надеялись, что на этой неделе будет лучше, но грипп и ОРВИ продолжают вносить коррективы. Сейчас на больничном 21% сотрудников – это 318 человек из 1517 работников. Сейчас больничный длится до двух недель», - отметил Сергей Темпляков.

При этом он сообщил, что официально подтвержденного диагноза «коронавирус» у работников нет. Пассажиров просят отнестись с пониманием и предупредили о возможной задержке транспорта.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом.