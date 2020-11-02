На утро 2 ноября в Татарстане зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. При этом только один случай завозной, остальные контактные.

«В больницу отвезли 10 человек, 34 лечатся дома. Среди заболевших больше всего людей в возрасте от 30 до 50 – 14 человек и от 60 до 70 лет – 13 человек. Детей нет», - говорится в сообщении.

Также заболели коронавирусом 19 жителей Казани. За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 8506 случаев заражения вирусом. За минувшие суки выписали 38 человек.

Напомним, утром 2 ноября стало известно об отмене крестного хода в Казани 4 ноября из-за активного распространения коронавируса.