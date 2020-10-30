Женщина, которая устроила взрыв в казанской квартире, оказалась больна

Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Казани. Она устроила взрыв в квартире, от чего пострадали соседние квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«По версии следствия, 24-25 мая 2020 года в квартире по улице Волгоградская в Казани женщина повредила шланг от газовой плиты, после чего в соседней комнате подожгла книги. Утром 25 мая произошел хлопок, в результате чего пострадали 5 квартир и общедомового имущества», - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что у женщины хроническое психическое расстройство, она не осознавала общественную опасность своих действий и не могла руководить ими.

На основании экспертизы следствие обратилось в суд с постановлением о принудительном лечении женщины.