В Вятском государственном университете работает Call-центр ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Поступление в вуз и начало учебы всегда вызывают вопросы у абитуриентов. У ребят с особенностями здоровья, как правило, вопросов больше. Отвечать на эти вопросы – главная задача call-центра РУМЦ ВятГУ. Специалисты центра помогут сориентироваться в процессе поступления в вуз и подскажут, как правильно построить взаимодействие с преподавателями.

Другая сторона вопроса доступности высшего образования – готовность вуза, его преподавателей и сотрудников к работе с необычными студентами. В этом случае, специалисты call-центра могут помочь консультацией по правильной организации учебного процесса с учетом различных нарушений здоровья у студентов.

Третье направление деятельности ресурсного учебно-методического центра ВятГУ – это работа с образовательными организациями по развитию и ведению информационных ресурсов и систем информирования по вопросам инклюзивного образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель РУМЦ ВятГУ Светлана Башмакова:

- Специалисты РУМЦ ВятГУ имеют большой опыт в организации доступной среды в образовании и профессиональной деятельности. Их силами в ВятГУ создан центр коллективного пользования, который открыт для выполнения учебных заданий студентам нашего университета с различными нарушениями здоровья. Мы учитываем в работе с инвалидами как технические, так и психологические аспекты и готовы поделиться нашим опытом.

В call-центр ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВятГУ можно позвонить по телефону 8-800-222-0578.

Вопросы также можно направить по адресу: rumc@vyatsu.ru. Специалисты РУМЦ ВятГУ предоставят вам полные развернутые ответы.

Call-центр – это отличный способ узнать все о поступлении и обучении в вузе.

Рады сотрудничеству с Вами!