«Это полнейший бред!»: под Казанью на трассе столб стоит посередине дороги

Под Казанью в поселке Васильево прямо посереди дороги стоит столб. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Если ехать по ней впервые и в темное время суток, то можно легко намотаться на столб. Это может показаться полнейшим бредом, но дорожные строители так, наверно, не думают», - подписали видео пользователи.

Также автор упрекнул строителей «Не исключено, что строители вообще не думают, когда что-то делают».

В комментариях собралось много недовольных жителей:

"Ночью там вообще весело ехать"

"Кругом Ералаш"

"Деньги отмыли и хорош"

"Этот столб там 20 лет точно стоит, если не больше. Все привыкли"

"Все для людей"

"Смешно, но ситуация страшная"