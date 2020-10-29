«Это полнейший бред!»: под Казанью на трассе столб стоит посередине дороги

Под Казанью в поселке Васильево прямо посереди дороги стоит столб. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Если ехать по ней впервые и в темное время суток, то можно легко намотаться на столб. Это может показаться полнейшим бредом, но дорожные строители так, наверно, не думают», - подписали видео пользователи.
Также автор упрекнул строителей «Не исключено, что строители вообще не думают, когда что-то делают».
В комментариях собралось много недовольных жителей:
"Ночью там вообще весело ехать"
"Кругом Ералаш"
"Деньги отмыли и хорош"
"Этот столб там 20 лет точно стоит, если не больше. Все привыкли"
"Все для людей"
"Смешно, но ситуация страшная"
комментарии