Мужчина в Казани, угрожая убийством, надругался над 20-летней девушкой

В полицию Казани обратилась 20-летняя девушка с заявлением о развращении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Девушка рассказала, что вечером у остановки к ней подошел мужчина и, угрожая предметом похожим на нож, потребовал идти с ним. Девушка согласилась, он завел ее в заброшенную отельную и совершил насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Казани, мужчину задержали по месту жительства.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, суд в Казани избрал меру пресечения мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю, ее мать, а потом похитил женщину и увез в неизвестном направлении.