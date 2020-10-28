Из Казани в Стамбул открыли регулярные дневные рейсы

Регулярные рейсы Стамбул-Казань-Стамбул запустили в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта.

«Рейсы в Стамбул выполнялись с 2006 года, но все они были исключительно ночными. Сейчас планируется, что дневной рейс позволит сократить время ожидания в аэропорту Стамбула между казанскими рейсами в Таиланд, Сингапур, Малайзию Танзанию и на Мальдивы», - говорится в сообщении.

Дневные рейсы буду выполняться по вторникам и субботам: вылет из Казани в 16:30, прибытие в Стамбул 20:30, вылет из Стамбула в 11:50, прибытие в Казань в 15:35.

Ночные рейсы из Казани в Стамбул по четвергам и понедельникам (02:15 - 06:15), из Стамбула в Казань по средам и воскресеньям (21:35 - 01:20).

Напомним, не так давно аэропорт Казани открыл еще одно международное сообщение.