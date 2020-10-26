Обстановка достаточно тяжелая: в Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в регионах

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в регионах России эпидемиологическая обстановка достаточно тяжелая.

«Осенью удар пришелся по регионам и с новой силой вирус ушел на восток от Москвы. Ситуация требует чрезвычайно энергичных усилий от федеральных властей и от правительства регионов», - цитируют «Известия» пресс-секретаря президента.

При этом за сутки в России побит новый рекорд по выявленным случая заражения коронавирусом – 17347. В Татарстане за сутки заболело 45 человек, при этом, отмечается, что низкая заболеваемость коронавирусом зависит от строгих соблюдений мер безопасности.