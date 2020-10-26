В Татарстане задержали сотрудника полиции, у которого нашли наркотики

Сотрудники собственной безопасности в Татарстане задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Им оказался сотрудник полиции. Об этом сообщили журналисту Prokazan в пресс-службе МВД по республике.

«Был задержан сотрудник ОВД, у которого обнаружили более 1 грамма наркотического вещества синтетического происхождения. По данному факту была проведена проверка, на данный момент сотрудник уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД», - сообщили в пресс-службе.

Также к дисциплинарной ответственности привлечены руководители сотрудника.