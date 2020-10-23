«Осеннее обострение продолжается»: неадекватная женщина в Казани кидала камни в машины

В соцсетях появилось видео как в Казани на улице Большая Крыловка совершенно неадекватная женщина, у трамвайных путей, кидала камни в проезжающие машины.

«Берет камни, кидает в машину, что делает то а? Что у нее в голове», - комментирует видео автор.

В комментариях жители предложили вызвать женщине скорую помощь, а лучше отвезти в «психушку».

«Может лучше вызвать скорую или иную службу ?»

«Скорую надо вызвать, иначе так и авария может быть, стекло у кого-нибудь разобьёт.»

«Явно больная женщина»

«Осеннее обострение!».

Напомним, на неделе в одном из дворов Казани произошла драка в стиле фильмов с Джеки Чаном. Вышло забавно.