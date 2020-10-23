«Осеннее обострение продолжается»: неадекватная женщина в Казани кидала камни в машины

В соцсетях появилось видео как в Казани на улице Большая Крыловка совершенно неадекватная женщина, у трамвайных путей, кидала камни в проезжающие машины.
«Берет камни, кидает в машину, что делает то а? Что у нее в голове», - комментирует видео автор.
В комментариях жители предложили вызвать женщине скорую помощь, а лучше отвезти в «психушку».
«Может лучше вызвать скорую или иную службу ?»
«Скорую надо вызвать, иначе так и авария может быть, стекло у кого-нибудь разобьёт.»
«Явно больная женщина»
«Осеннее обострение!».
Напомним, на неделе в одном из дворов Казани произошла драка в стиле фильмов с Джеки Чаном. Вышло забавно.
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