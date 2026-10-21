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Жители ПФО рассказали, как пользуются цифровыми рублями

Служба новостей Автор статьи
В топ-3 операций с цифровым рублем вошли перево...

Пресс-служба ВТБ

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В топ-3 операций с цифровым рублем вошли переводы (37%), пополнение счета с обычной карты (27%) оплата покупок онлайн (24%) и в магазине (22%), получение перевода (20%), а также оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (17%), выяснил ВТБ в ходе опроса жителей Приволжского федерального округа (ПФО).

При этом 34% ограничились только открытием счета.

Ключевой причиной для открытия счета стала возможность открыть счет в приложении банка (44%), любопытство и желание попробовать что-то новое, а также ради бесплатных переводов и платежей (по 34%). 20% опрошенных жителей ПФО получили выплату или перевод в цифровых рублях, а 15% такой счет посоветовали открыть знакомые.

Среди причин, которые могли бы мотивировать приволжан регулярно использовать цифровой рубль, респонденты назвали кешбэк или скидки (59%), расширение списка магазинов, где такая оплата возможна, и возможность пользоваться цифровым рублем без интернета (по 41%).

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал широко доступен в России. По данным Банка России, за первый месяц на платформе было открыто более 220 тыс. счетов (из них 10 тыс. — юрлицами) и было проведено более 150 тыс. операций. Ранее аналитики ВТБ составили портрет среднестатистического пользователя новой технологии — это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор. Около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска — москвичи. В топ-5 также вошли жители крупных городов — Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.

Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов. Можно было выбрать несколько вариантов ответа

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