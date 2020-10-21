«Почти Джеки Чан»: в казанском дворе сняли весьма зрелищную драку

В соцсетях появилось видео, как во дворе ЖК «Острова» Казани дерутся двое. Но драка была не совсем обычная – в ход шли все подручные средства.
«Не хуже любого фильма с Джеки Чаном, тут тоже в ход пошли подручные предметы», - подписал ролик автор.
В комментариях тут же появились недовольные жители:
«Островные пираты»,
«Зато с коляской так спокойно идут»,
«Я бы добавил спецэффектов , но боюсь тогда было бы не так жизненно . В общем отличный фильм , схожу на него ещё раз».
Напомним, не так давно в одном из дворов Казани толпа водителей напала на мужчину. Они не смогли договориться из-за ДТП.
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