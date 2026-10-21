Новости Татарстана

На 81 млрд рублей пополнились бюджеты муниципалитетов Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Муниципалитеты Татарстана получили 81 млрд рубл...

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Бюджеты городов и районов Татарстана пополнились межбюджетными трансфертами из республиканской казны. В пресс-службе Минфина республики сообщили, что общая сумма поступлений достигла 81 млрд рублей.

Больше половины этой суммы приходится на субвенции — 46,4 млрд рублей. Субсидии составили 27,5 млрд, дотации — 1,8 млрд, а иные межбюджетные трансферты — 5,3 млрд рублей. Речь идет о средствах, перечисленных в местные бюджеты из республиканского бюджета.

Отдельно в Минфине напомнили о расходах на национальные проекты. За девять месяцев они достигли 40,8 млрд рублей, что равно 75% от годовых назначений.

Средства распределены по четырем направлениям: дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. Общая сумма перечислений в местные бюджеты составила 81 млрд рублей.

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