Папа римский призвал узаконить однополые браки. Об этом он сказал уроженцу Казани

Папа римский Франциск призвал узаконить однополые браки, в частности, "продвигать закон о гражданском союзе". Об этом он сказал в документальном фильме "Франческо", который снял уроженец Казани, а ныне американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма состоялась накануне, 21 октября, в рамках Римского кинофестиваля.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они - дети божьи, и у них есть право на семью", - подчеркнул понтифик.

Евгений Афинеевский родился в 1972 году в Казани, первый документальный фильм он снял еще в подростковом возрасте. Лента получила приз на фестивале в столице Татарстана. В начале 1990-х Афинеевский эмигрировал в США.

Напомним, ранее глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов согласился встретиться с представителями ЛГБТ-молодежи Казани.