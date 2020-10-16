Министр по делам молодежи Татарстана согласился встретиться с геями и лесбиянками

ЛГБТ-молодежь рассказала, что с ними согласился встретиться министр по делам Татарстана Дамир Фаттахов.

«15 октября в день против травли ЛГБТ-молодежи, ребята обратились к министру с просьбой о встрече и личном диалоге. Так как молодых людей беспокоит, что общество не замечает и даже отрицает травлю ЛГБТ-молодежи, но тысячи молодых людей ежедневно получают угрозы, подвергаются физическому и эмоциональному насилию», - пишут в сообщении представители ЛГБТ сообщества.

Через некоторое время после публикации поста, Дамир Фаттахов ответил на сообщение молодых людей.

«Окей, ребята. Пишите в Директ, давайте договариваться о времени, месте и формате», - написал министр.