Уроженец Татарстана назначен командиром Международной космической станции

21 октября астронавт Крис Кэссиди передал «ключ» от Международной космической станции уроженцу Татарстана космонавту «Роскосмоса» Сергею Рыжикову. Об этом сообщается на странице «Роскосмоса».

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю!», - сказал Крис Кэссиди.

Сергей Рыжиков с Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом НАСА Кэтлин Рубинсом отправился на станцию 14 октября. Там они пробудут 117 суток, за это время планируется выполнить 55 научных экспериментов.