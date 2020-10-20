Депутат Госдумы предложил ввести выплаты на детей на постоянной основе

В эфире телеканала ОТР депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей на постоянной основе.

«В ближайшие несколько месяцев мы предлагаем оставить выплаты так. Потому что вы ничего не поменяете за несколько месяцев. А на будущее, на следующий год, надо уже думать о системном взгляде на эту проблему, на эпидемию. Люди получали по 10 тысяч на каждого ребенка. И соответственно была возможность детей обеспечивать, содержать, кормить и т. д., в условиях третьей, общей человеческой и общероссийской беды», - отметил спикер.

Также Евгений Алексеевич сообщил, что выплаты должны продлятся до того момента, пока не появится вакцина.

«Соответственно, на несколько лет резервного фонда, который специально для этих целей, накоплен, у нас хватит. То есть мы готовились к этому заранее, на такого рода событие, и подготовили резервные фонды. И помогать надо, конечно, людям», - заключил депутат.

Напомним, правительство РФ дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты детям в этом году.